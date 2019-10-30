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«На Евро-2020 я ещё сыграю»: Виктория Лопырева упала в аэропорту

Телеведущая рассказала, что получила ушиб, хотя были подозрения на перелом.

«На Евро-2020 я ещё сыграю»: Виктория Лопырева упала в аэропорту
Виктория Лопырева упала, торопясь на рейс. Фото: globallookpress.com/

30 октября Виктория Лопырева получила травму в аэропорту. Об этом происшествии красавица-телеведущая рассказала в Instagram.

Началось с того, что весь этот день 36-летней блондинки был неудачливым. Потом она узнала, что у нее на руках не те билеты на самолет. В итоге модель так спешила в аэропорт, что на входе в воздушную гавань упала и довольно сильно ударилась. Чем именно — не сообщает.

«Так навернулась, что пришлось звонить главному врачу нашей сборной по футболу и описывать симптомы ушиба, чтобы убедиться, что перелома все-таки нет, и на Евро-2020 я ещё сыграю», — пишет Виктория.

В своем посте она поблагодарила стюардесс авиарейса, которые оказали ей помощь и сделали перевязку. Ну а окончательно упавшее настроение ведущей (как и ее саму с пола) поднял возлюбленный Лопыревой — Игорь Булатов, с которым они летели вместе.

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«На Евро-2020 я ещё сыграю»: Виктория Лопырева упала в аэропорту
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