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Седокова ограничивает дочь в деньгах, чтобы воспитать характер

Певица вспоминает, что в возрасте своей наследницы она уже работала.

Седокова ограничивает дочь в деньгах, чтобы воспитать характер
Анна Седокова не хочет, чтобы дети были избалованы роскошью. Фото: globallookpress.com

Самая сексуальная мамочка российского шоу-бизнеса Анна Седокова написала пост о том, как добившимся успеха женщина растить своих детей. Дело в том, что себя и своих сверстниц певица причисляет поколению «выживших», а это совсем другие люди, нежели нынешние подростки.

«Я с 14 лет работаю, я должна была выживать, потому что у нас ничего не было. Но мой сын родился уже у мамы, которая ездит на «майбахе», — пишет Анна в Instagram. — Мне иногда сложно объяснить дочери, что я ездила на метро и маршрутке, это придало мне сил и ей должно».

36-летняя Седокова отметила, что они с 14-летней дочерью словно два противоположных мира. Ведь в поколении девушки дети получают от родителей машины в подарок — лишь бы хорошо учились. Свою наследницу Анна учит тому, что нужно пахать сутками, но сама же сомневается в правильности такой позиции.

«Каждый раз, когда я не даю ребёнку деньги, я чувствую себя сволочью, но если я не буду ее ограничивать в деньгах, не станет ли такой она?» — размышляет экс-«ВИА Гра».

Напомним, у Седоковой трое детей от разных мужей. Кроме 14-летней Алины она воспитывает 8-летнюю Монику и 2-летнего Гектора. При этом, женщина не прочь завести четвертого ребенка.

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Седокова ограничивает дочь в деньгах, чтобы воспитать характер
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