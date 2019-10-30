«Я не была красивой»: Канделаки с грустью вспомнила, как ей отказывали в школе

Телеведущая Тина Канделаки снова впала в ностальгию и вспомнила детские годы. На этот раз она рассказала в Instagram о том, как складывались ее романтические отношения в школе. И история эта довольно печальная.

Женщина призналась, что относилась к той категории девочек, которых мальчики отвергали. Ведущая назвала несколько имен своих одноклассников, в которых она была влюблена, но каждый из них отказал будущей звезде ТВ во взаимности.

«Я никогда не была красивой девочкой. Толстый карапуз, невысокая девочка с кучеряшками, я не пользовалась популярностью в школе от слова «совсем». Мой удел заключался в статусе «второй подруги». Но, несмотря на это, я никогда не отчаивалась», — вспоминает Тина.

Она даже предположила, что та жизненная активность, которую она развернула потом, была связана с тем, что девушка не хотела мириться с равнодушием мужчин. Юная Канделаки участвовала во всех конкурсах и стала самым активным пионером в школе. Любовь и популярность Тина завоевывала упорной работой. В итоге этот труд привел ее в топ-менеджмент российского телевидения.

Свою детскую историю телеведущая подкрепила фотографией, на которой нынешняя она запечатлена в вечернем платье с соблазнительно открытым плечом. Как будто намекает своим бывшим одноклассникам: смотрите, какую женщину в своей жизни вы упустили.