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Лободе досталось на орехи за лезгинку в джинсовых мини-шортах

Певица станцевала народный танец на улице.

Лободе досталось на орехи за лезгинку в джинсовых мини-шортах
Светлана Лобода исполнила горячий кавказский танец. Фото: globallookpress.com

Певица Светлана Лобода выложила в Instagram видео, как она пляшет лезгинку под аккомпанемент возрастных кавказских музыкантов. Оказалось, украинская артистка, неплохо знакома с этим танцем. Судя по радости на ее лице, женщина получила от него большое удовольствие.

«Танцуй, пока молодой!» — написала она под роликом, который, вероятно, был снят летом в Тбилиси.

Но среди восторженных фанатов певицы нашлись и те, кто раскритиковал ее поведение. Мол, станцевала красиво, а вот наряд совсем не подходит для народного танца. Дело в том, что Светлана пустилась в пляс в коротких джинсовых шортиках, демонстрируя свои длинные ноги.

Светлана Лобода
Подписчики раскритиковали Лободу за неприличный вид. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

«За такой наряд камнями забьют!» — написал в комментариях один из подписчиков.

«Да! Неприлично уж так себя вести! Не та культура!» — поддержал другой.

Певица на эти замечания ничего не ответила.

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Тэги:

Грузиязажигательный танецкритика в соцсетяхлезгинкаСветлана ЛободаТбилиси
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Лободе досталось на орехи за лезгинку в джинсовых мини-шортах
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