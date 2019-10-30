Лободе досталось на орехи за лезгинку в джинсовых мини-шортах

Певица Светлана Лобода выложила в Instagram видео, как она пляшет лезгинку под аккомпанемент возрастных кавказских музыкантов. Оказалось, украинская артистка, неплохо знакома с этим танцем. Судя по радости на ее лице, женщина получила от него большое удовольствие.

«Танцуй, пока молодой!» — написала она под роликом, который, вероятно, был снят летом в Тбилиси.

Но среди восторженных фанатов певицы нашлись и те, кто раскритиковал ее поведение. Мол, станцевала красиво, а вот наряд совсем не подходит для народного танца. Дело в том, что Светлана пустилась в пляс в коротких джинсовых шортиках, демонстрируя свои длинные ноги.

«За такой наряд камнями забьют!» — написал в комментариях один из подписчиков. «Да! Неприлично уж так себя вести! Не та культура!» — поддержал другой.

Певица на эти замечания ничего не ответила.