Рудковская призналась, что поправилась из-за гормональной терапии

Яна Рудковская на презентации реалити-шоу «Янасупер» заявила, что наконец-то закроет тему с суррогатным материнством и накладными животами. Генеральным продюсером новой программы на телеканале «Супер» выступила Ксения Собчак. Шоу полностью построено на видеонаблюдении за реальной жизнью Яны и ее семьи.

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Звездный продюсер призналась, что в эфире зрители увидят ее слегка поправившейся. Это произошло из-за гормональной терапии, которую Рудковская «проходила на пути к своей заветной мечте». Не трудно догадаться, что Яна имела в виду беременность. Кстати, по словам жены Плющенко, ее мечта во время съемок шоу осуществилась.

Яна также сказала, что наверняка понравится в кадре не всем и даже вызовет у кого-то раздражение. Но к этому факту она относится спокойно, ведь ее внешний вид и слова частенько подвергаются критике хейтеров.