ЗВЕЗДЫ

В преддверии Хеллоуина семья Реввы «пожелтела» и стала Симпсонами

Известного артиста изобразили в образе героя популярного мультсериала.

В преддверии Хеллоуина семья Реввы «пожелтела» и стала Симпсонами
Александр и Анжелика Ревва - одна из крепких пар российского шоу-бизнеса. Фото: globallookpress.com

Сюрприз для поклонников Александра Реввы и его альтер-эго Артура Пирожкова: счастливую семью артиста изобразили в рисовке сериала «Симпсоны». Смешной рисунок выложила в Instagram супруга певца — Анжелика. На картинке она изображена вместе с мужем и их дочерьми Алисой и Амели, все четверо нарисованы с каноничной для известного мультфильма желтой кожей.

Постом восхитились певицы Вера Брежнева, Катя Лель и актриса Елена Валюшкина. Одна из подписчиц отметила, что в семье Симпсонов пять человек, намекая, что пора бы супругам задуматься о третьем ребенке.

Кстати, такой подарок семье Реввы сделал иллюстратор, в аккаунте которого есть множество карикатур в стиле «Симпсонов» на звезд отечественного и зарубежного шоу-бизнеса. Вот, например, пародия на Хабиба Нурмагомедова.

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В преддверии Хеллоуина семья Реввы «пожелтела» и стала Симпсонами
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