Пересильд отправила дочерей от Алексея Учителя в деревню на каникулы

Юлия Пересильд воспитывает двоих детей: дочек Анну и Марию. Долгое время она скрывала имя их отца, но около года назад актриса призналась, что им является режиссер Алексей Учитель. В основном девушка сама воспитывает наследниц, но и их папа принимает участие в жизни девочек. Ранее Алексей отмечал, что сразу увидел в дочках актерский потенциал.

больше по теме Пересильд могла родить старшую дочь от Евгения Миронова Десятилетняя Анна как две капли воды похожа на известного актера.

В интервью Юлия не раз говорила, что боялась задавить детей свои характером, но, к счастью, девочки оказались сильными и дают маме отпор. Анна не только учится в школе, но и занимается бальными танцами. Также десятилетняя малышка недавно завела себе аккаунт в Instagram. Но как и всем детям, наследника актрисы нужен отдых. Накануне она сообщила, что отправила дочек на каникулы в деревню. Сама она родилась в Пскове, поэтому ведет себя не как звезда и запросы у нее небольшие.

На новом фото дети Пересильд запечатлены на улице в пуховиках и шапках с подругой. Они успели слепить снеговика из первого снега. В кадре видно, что девочки счастливы. Они улыбаются стоя рядом друг с другом.

«Каникулы! Мои котики в Деревке! Маша, Даша, Аня и новый друг Николя (как девочки мне и написали). Уже зима самая настоящая!», — поделилась артистка.

Поклонники восхитились трогательным фото. Многие отметили, что наследники знаменитости очень подросли, особенно шестилетняя Мария. «Какие красивые! Мамины гены не спрятать!», «Какие хорошенькие!», «Какие молодцы!!! Отличный снеговик, тоже хотим снег», «Николя роскошней всех, но холодно надменен», — прокомментировали пост подписчики.