Отпуск мечты: Юлия Меньшова сбежала от мужа и детей на Кипр

Актриса призналась, что раз в год предпочитает побыть в гордом одиночестве вдалеке от дома.

Юлия Меньшова в 50 лет выглядит моложе многих своих сверстниц. Чтобы сохранять молодость, она обращается к услугам массажистов, делающих скульптурный массаж лица. Также телеведущая прибегает к традиционным методам борьбы со старением: кремы, косметические маски и другие женские хитрости. В последнее время на женщину свалилась много работы: не только съемки, но участие в новом спектакле и гастроли. По этой причине она устроила себе отпуск.

Как оказалось, всю жизнь Юлия отдыха исключительно с родственникам. В детстве это были родители, а потом муж и дети. Обычно они не валялись на пляже, как обычные туристы, а предпочитали активный отдых. В прошлом году телеведущая впервые отдохнула в гордом одиночестве на Кипре, так как ее дочь отправилась с одноклассниками в Прагу. Звезде так понравился этот опыт, что она решила его повторять каждый год.

«Я снова решила ненадолго сбежать. И это опять невероятный кайф — тотальная подзарядка батареек. Книги. Сериалы. Сон. Йога. Массаж. И ооооогромная косметичка различных уходов за мордой лица. Потому что я не очень готова разгуливать в масках и прочих штуках дома, иногда они вполне могут напугать близких, а я не хотела бы, чтобы мой муж и в этом случае мрачнел и молча уходил вдаль. Есть, конечно, исключения, которые имеют эстетичный вид: полупрозрачные янтарные патчи и маски. Ими я бесстрашно пользуюсь в любой момент», — поделилась Меньшова.

На снимках она предстала на природе без макияжа и в одном банном полотенце. В ушах у звезды виднелись наушники, а под глазами переливались патчи.

Поклонники поддержали Юлию. Многие попросили ее вернуться в Москву к началу следующей недели, чтобы она не пропустила спектакль и выступила на сцене.