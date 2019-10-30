«Уже взрослая»: Нюша устроила для 11-месячной дочки путешествие в Лас-Вегас

Нюша этой осенью решила отправиться в путешествие со своей семьей. Хоть девушка и стала мамой в прошлом году, от этого ее жизнь не стала менее размеренной. Теперь певица совмещает карьеру и материнство. Чаще всего в поездки она берет с собой наследницу, даже если ей предстоит много работать. Вот уже вторую неделю открывает для себя новые места в Америке. Она уже побывала в пустыне штата Невада, а теперь добралась до Лас-Вегаса.

Первым делом Нюша сделала фото на фоне отелей и миниатюрной версии Эйфелевой башни. Она позировала в топе и клетчатой рубашке, но без макияжа. Девушка тянулась к мужу, чтобы его поцеловать. В кадр попала коляска, в которой разместила дочь пары. Уже через неделю крохе исполнится годик. Видно, что девочка подросла и уже скоро перестанет помещаться в коляску. Ее лицо родители по-прежнему скрывают, как и ее имя.

«Берегите этот момент», — написала певица.

Александр Ревва, Рита Дакота и другие звезды восхитились трогательным фото. А поклонники поразились тому, как выросла наследница артистки. «Уже такая взрослая принцесса», «Ух ты, какие вы уже большие», «Очень милые, счастья их семье желаю», «Какие хорошие», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что после родов Нюша достаточно быстро пришла в форму. Она не сразу села на диету, а постепенно изменила рацион питания. К тому же, певица регулярно занимается спортом. Свою постройневшую фигуру она показала во время отпуска. Девушка предстала в слитном купальнике карамельного цвета, который подчеркнул ее подтянутые ноги и талию.