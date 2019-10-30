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Артисты лейбла Максима Фадеева выйдут на сцену, несмотря на разрыв контрактов

Редкий случай: контент им отдан в безвозмездное пользование.

Артисты лейбла Максима Фадеева выйдут на сцену, несмотря на разрыв контрактов
Максим Фадеев. Фото: Кудрявов Борис/Архив "ЭГ"

Сегодня известный в России и за ее пределами продюсер Максим Фадеев в своем официальном аккаунте в Instagram сообщил новость, которая шокировала его фанатов. Композитор решил полностью прекратить работу с музыкантами своего лейбла MALFA, которым он руководил вот уже 30 лет. Все контракты будут расторгнуты.

Это решение не станет ударом для его, теперь уже бывших, музыкантов, ведь Фадеев решил отдать им весь контент в безвозмездное пользование. Всем, кроме двух исполнителей. Их имена продюсер не называет, но похоже, что речь идет о Наргиз и Олеге Майами, с ними к мирному соглашению прийти не удалось.

Организатор концертов лейбла MALFA, Артем Облачко, ответил на вопросы журналистов портала Teleprogramma.pro и объяснил суть сложившейся ситуации:

«Все концерты большинства наших артистов обязательно состоятся. Для примера, MOLLY (Ольга Серябкина) сейчас в гастрольном туре, у нее есть свой концертный директор. Разумеется, мы принимали участие в организации концертов артистов лейбла MALFA, но из-за сложившейся сейчас ситуации произойдет некая реструктуризация гастрольной деятельности многих артистов».

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Тэги:

MALFAMollyМакс ФадеевНаргизОлег Майами
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Артисты лейбла Максима Фадеева выйдут на сцену, несмотря на разрыв контрактов
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