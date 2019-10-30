Артисты лейбла Максима Фадеева выйдут на сцену, несмотря на разрыв контрактов

Сегодня известный в России и за ее пределами продюсер Максим Фадеев в своем официальном аккаунте в Instagram сообщил новость, которая шокировала его фанатов. Композитор решил полностью прекратить работу с музыкантами своего лейбла MALFA, которым он руководил вот уже 30 лет. Все контракты будут расторгнуты.

Это решение не станет ударом для его, теперь уже бывших, музыкантов, ведь Фадеев решил отдать им весь контент в безвозмездное пользование. Всем, кроме двух исполнителей. Их имена продюсер не называет, но похоже, что речь идет о Наргиз и Олеге Майами, с ними к мирному соглашению прийти не удалось.

Организатор концертов лейбла MALFA, Артем Облачко, ответил на вопросы журналистов портала Teleprogramma.pro и объяснил суть сложившейся ситуации: