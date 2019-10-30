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Мне и без Питта хорошо: Анджелина Джоли отрывается на Канарских островах

Актриса вместе с детьми хорошо проводит время на острове Фуэртевентура.

Мне и без Питта хорошо: Анджелина Джоли отрывается на Канарских островах
Анджелина Джоли с детьми. Фото: MEGA

Не успел мир оправиться после продолжения приключений темной колдуньи в фильме «Малефисента: Владычица тьмы», как исполнительница главной роли Анджелина Джоли приступила к съемкам в новой картине «Вечные», по мотивам комиксов Marvel. Для съемок актрисе пришлось совершить небольшое путешествие на Канарские острова, а именно на Фуэртевентуру.

Внимательные папарацци заметили вместе с актрисой и ее детей — дочь Захару и близнецов Нокса и Вивьен. На кадре видно, как искренне улыбающаяся Анджелина выходит из магазина. Актриса, как и всегда, выглядит настоящей иконой стиля — легкое платье и скромные сандалии сидят на ней идеально.

Голливудская дива по-настоящему наслаждается отдыхом: купается, загорает, совершенно не думая о том, как выглядит. Актриса уверена, что заслужила этот отдых.

Напомним, совсем недавно один из фанатов Ольги Бузовой с помощью графических программ изобразил певицу в образе темной колдуньи Малефисенты. Ольга поклонника похвалила, но почему-то назвала героиню «Малефестиной». А чуть ниже вы можете увидеть, какое терпение приходилось показывать Анджелине Джоли для съемок в картине, ведь на полное создание образа уходило далеко не пять минут.

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Мне и без Питта хорошо: Анджелина Джоли отрывается на Канарских островах
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