Брак звезды сериала «Возвращение Мухтара» едва не разрушила 22-летняя девушка

Известный актер Алексей Моисеев в феврале этого года ушел из семьи ради любовницы. Он поселился с ней в доме, который строил для жены и двоих детей. Однако позже выяснилось, что его новая пассия беременна от другого мужчины. Артист был раздавлен и попытался вернуться к супруге, но она его приняла не сразу. А месяц назад в семье звезды снова разгорелся скандал. 22-летняя девушка Анна Масленкова заявила, что является новой любовницей актера.

В студии «На самом деле» предполагаемая пассия Моисеева показала любовные видеопослания, которые ей присылал звезда сериала «Возвращение Мухтара». Эфир стал тяжелым испытанием для жены мужчины Ольги. Она рассказала, что он вел себя как рыцарь, чтобы вновь добиться ее расположения. Супруга артиста раздосадована тем, что объявила еще одна любовница ее супруга.

Ольга впала в истерику во время беседы с Алексеем. Она не поверила, что он не отвечает ей на звонки из-за занятости на работе. Актер попытался оправдаться тем, что записывал послания год назад, но якобы не помнит кому. Моисеев также заверил, что не знает никакую Анну Масленкову. Девушка появилась в студии, но заявила что беременна, поэтому не может проходить проверку на детекторе лжи.

«Мы в отношениях четыре месяца. У меня сейчас шестая неделя беременности. Я работаю в клубе хостес. Леша был гостем. Я зашла в гримерку и мы переглянулись взглядами, позже он передал мне номер на салфетке. Пару недель мы переписывались, а потом встретились у меня дома», — рассказала Анна.

Она заверила, что отцом ее будущего ребенка является актер. Девушка также отметила, что Алексей обещал бросить семью, когда подрастут его дети. Сама героиня не смогла долго ждать, поэтому стала присылать жене артиста сообщения с угрозами. Она обещала принести в студию результаты теста на беременность, но не сделала это. К обсуждениям присоединилась Екатерина Соловьева, которая ранее пыталась выдать себя за любовницу актера и утверждала, что ждет от него ребенка, но это было ложью. Выяснилось, что она знает Анну. Экс-супруг девушки Денис был зол на Алексей, поэтому подговорил свою знакомую, чтобы она разрушила семью Алексей. Он украл с телефона бывшей жены видео и сообщения, которые Масленкова присвоила себе.

Проверка на детекторе лжи показал, что Моисеев не изменял жене с Анной. Его просто попытались подставить. Подруга Дениса, как оказалось, никогда не имела интимной близости с актером.