«Элегантный шик»: 61-летняя Юдашкина в шортах заслужила комплимент стилиста

Возлюбленная модельера Валентина Юдашкина проводит каникулы вместе с внуками в Гонконге. На личной страничке микроблога 61-летняя избранница дизайнера поделилась свежим отпускным снимком, заслужив комплимент стилиста Ларисы Тимиряевой. Для отдыха Марина Юдашкина выбрала трендовые шорты, белую футболку и кроссовки в тон. По мнению модного эксперта, мама Галины Юдашкиной не ошиблась с нарядом, выгодно подчеркнув достоинства своей фигуры.

Совет от тренд-аналитика: подбирая повседневные комплекты, не стоит забывать об особенностях фигуры и индивидуальности.

«Абсолютно все уместно… В полном соответствии с ее спортивной фигурой и длинными ногами. Поймите, сейчас уже неактуально делить моду на возрастные категории — когда некоторые девушки в двадцать лет умудряются выглядеть вдвое старше. Разумеется, все в меру своей ухоженности. Марина выглядит просто роскошно от головы до пят. Она может позволить себе все», —добавила Тимиряева в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro.

Оценивая стиль Юдашкиной, стилист призналась, что возлюбленная дизайнера заслуживает отдельных комплиментов за свою подтянутую фигуру. Тимиряева подметила, что Марина отдает предпочтение европейскому повседневному стилю.