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«Элегантный шик»: 61-летняя Юдашкина в шортах заслужила комплимент стилиста

Возлюбленная модельера отдает предпочтение европейскому повседневному стилю.

«Элегантный шик»: 61-летняя Юдашкина в шортах заслужила комплимент стилиста
Марина Юдашкина (Фото: Globallookpress.com)

Возлюбленная модельера Валентина Юдашкина проводит каникулы вместе с внуками в Гонконге. На личной страничке микроблога 61-летняя избранница дизайнера поделилась свежим отпускным снимком, заслужив комплимент стилиста Ларисы Тимиряевой. Для отдыха Марина Юдашкина выбрала трендовые шорты, белую футболку и кроссовки в тон. По мнению модного эксперта, мама Галины Юдашкиной не ошиблась с нарядом, выгодно подчеркнув достоинства своей фигуры.

Совет от тренд-аналитика: подбирая повседневные комплекты, не стоит забывать об особенностях фигуры и индивидуальности.

«Абсолютно все уместно… В полном соответствии с ее спортивной фигурой и длинными ногами. Поймите, сейчас уже неактуально делить моду на возрастные категории — когда некоторые девушки в двадцать лет умудряются выглядеть вдвое старше. Разумеется, все в меру своей ухоженности. Марина выглядит просто роскошно от головы до пят. Она может позволить себе все», —добавила Тимиряева в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro.

Марина Юдашкина отдает предпочтение европейскому повседневному стилю (Фото: Instagram.com/marinayudashkina)

Оценивая стиль Юдашкиной, стилист призналась, что возлюбленная дизайнера заслуживает отдельных комплиментов за свою подтянутую фигуру. Тимиряева подметила, что Марина отдает предпочтение европейскому повседневному стилю.

«Она не позволяет себе опуститься до вульгарности… Это элегантный шик. Ничего не режет глаз — целостный образ», — резюмировала Лариса.

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Валентин ЮдашкинЗвездный стилькрасота вне возрастакрасота и здоровьеМарина Юдашкинамода и стиль
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«Элегантный шик»: 61-летняя Юдашкина в шортах заслужила комплимент стилиста
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