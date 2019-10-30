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Шнобелевскую премию! Американская модель нашла глупейшую причину женской полноты

Правда, ее исследование быстро подняли на смех.

Шнобелевскую премию! Американская модель нашла глупейшую причину женской полноты
Шампунь стал причиной лишнего веса? Фото: Булатов Алексей/КП

Instagram-модель из Америки Элени Чехопулос сделала грандиозное заявление. По ее словам, женщины полнеют не из-за низкой физической активности или неправильного питания. Корень всех бед — шампунь! Издание The Sun первым заметило необычный пост в закрытом Instagram-аккаунте девушки.

«Вы можете идеально считать калории, но вес все равно остается на прежней отметке — знакомая проблема? А все дело в том, что похудение также зависит и калорий, которые воздействуют на нас извне» — сообщила модель в своем посте. Отметим, что у девушки нет медицинского образования и она не диетолог.

После чего Элени Чехопулос сообщила, что вещества обесогены, которые содержатся прежде всего в шампунях, могут вызвать образование жировых клеток.

Её рассуждения в пух и прах разбила Белинда Макдугалл, глава компании The Healthy Happy Co, которая занимается вопросами здорового питания. По словам эксперта, безнадежно обвинять шампуни в лишних килограммах на талии, это просто нелепо.

«Шампунь ни в чем не виноват, стоит обратить внимание на то, что мы едим. Фаст-фуд, алкоголь и сидячий образ жизни — вот главные причины лишнего веса», — прокомментировала эксперт.

К счастью, пост Instagram-модели не одобрили и ее подписчики. Они написали, что не стоит лишний раз пугать женщин, которые и так постоянно на нервах из-за каждого лишнего килограмма.

Пелагея рассказала, какая диета помогла ей вернуть форму после родов.

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Шнобелевскую премию! Американская модель нашла глупейшую причину женской полноты
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