Шнобелевскую премию! Американская модель нашла глупейшую причину женской полноты

Instagram-модель из Америки Элени Чехопулос сделала грандиозное заявление. По ее словам, женщины полнеют не из-за низкой физической активности или неправильного питания. Корень всех бед — шампунь! Издание The Sun первым заметило необычный пост в закрытом Instagram-аккаунте девушки.

«Вы можете идеально считать калории, но вес все равно остается на прежней отметке — знакомая проблема? А все дело в том, что похудение также зависит и калорий, которые воздействуют на нас извне» — сообщила модель в своем посте. Отметим, что у девушки нет медицинского образования и она не диетолог.

После чего Элени Чехопулос сообщила, что вещества обесогены, которые содержатся прежде всего в шампунях, могут вызвать образование жировых клеток.

Её рассуждения в пух и прах разбила Белинда Макдугалл, глава компании The Healthy Happy Co, которая занимается вопросами здорового питания. По словам эксперта, безнадежно обвинять шампуни в лишних килограммах на талии, это просто нелепо.

«Шампунь ни в чем не виноват, стоит обратить внимание на то, что мы едим. Фаст-фуд, алкоголь и сидячий образ жизни — вот главные причины лишнего веса», — прокомментировала эксперт.

К счастью, пост Instagram-модели не одобрили и ее подписчики. Они написали, что не стоит лишний раз пугать женщин, которые и так постоянно на нервах из-за каждого лишнего килограмма.

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