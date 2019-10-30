Российская рок-группа выложила миллион евро за клип от Кустурицы

Известный на весь мир режиссер Эмир Кустурица снял клип для российской группы The Hatters. Как сообщает life.ru, это удовольствие обошлось петербургским музыкантам в сумму в более миллиона евро.

Съемки проходили на Балканах — на родине режиссера. Кроме самой группы, в них приняли участие блогер Илья Варламов, комик Евгений Кулик и еще два-три десятка актеров. Песня называется «Всё сразу».

По сюжету клипа, группа играет для местного криминального авторитета, но тот отказывается платить. Так же он поступает и с другими гостями деревни, которые пытаются заработать. В итоге начинается большая драка «стенка на стенку», участники которой больше танцуют, чем машут кулаками, но в конце злодей оказывается повержен.

Если хотите посмотреть клип, то предупреждаем — в нем есть ненормативная лексика.