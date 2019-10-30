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Звезда шоу «План Б» Олеся Драммонд рассказала о плюсах жизни в США

Девушка не смогла завоевать сердце Тимура Батрутдинова, но надеется покорить Москву.

Звезда шоу «План Б» Олеся Драммонд рассказала о плюсах жизни в США
Олеся Драммонд. фото: instagram.com/olesya_drum/

Вот уже несколько недель зрители следят за развитием событий в романтическом шоу «План Б» на ТНТ, где свою любовь пытаются найти Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов. Потенциальные женихи и невесты приехали на остров Бали, где теперь борются за внимание главных героев. Ольга присматривается к парням, но пока без особых сложностей избавляется от тех, кто ей не приглянулся, а Тимур не хочет никого обидеть, поэтому каждая церемония прощания для него становится испытанием.

На минувших выходных проект покинула одна из двух Олесь, которые приехали ради Батрутдинова из Лос-Анджелеса. Длинноволосая блондинка не произвела должного эффекта на актера, поэтому он вынужден с ней проститься. Это ввело в Олесю Драммонд в замешательство. В интервью порталу Teleprogramma.pro девушка рассказала о жизни в США, о которой многие лишь мечтают. По ее словам мегаполисы, как Москва и Нью-Йорк почти ничем не отличаются.

«И там, и тут много туристов, приезжих, модных заведений, возможностей. Принципиальное отличие, возможно, будет в том, что в Америке ты чувствуешь себя более защищённым вне зависимости от количества денег», — пояснила экс-участница реалити.

Олеся не стала скрывать, что среди американцев ей встречалось очень много добрых людей, как и среди россиян. При этом она подметила, что карьеру все же проще построить в Америке.

«В США все-таки с этим проще, так как там практически невозможно построить карьеру благодаря знакомству или блату. На Западе это редко работает», — пояснила модель.

Главным признанием Драммонд стало то, что ее сердце все еще свободно. Она трудится не только моделью, но и не раз участвовала в кастингах в голливудские фильмы. Если Тимур упустил возможность связать себя с интересной и неординарной девушкой, то у других пока есть такая возможность. По всей видимости, Олеся задержится в Москве, так как ранее она не пыталась покорить столицу.

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Ольга БузоваТимур Батрутдиновшоу «План Б»
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Звезда шоу «План Б» Олеся Драммонд рассказала о плюсах жизни в США
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