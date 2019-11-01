Хоакин Феникс стал веганом из-за отца, а Людмила Артемьева — ради здоровья

В Международный день веганства портал Teleprogramma.pro вспоминает известных веганов в России и других странах.

1 ноября веганы всего мира отмечают свой «профессиональный» праздник.

Напомним, что от обычных вегетарианцев они отличаются тем, что не употребляют в пищу не только мясо, но и любые продукты животного происхождения, включая молоко, рыбу, яйца, морепродукты.

Веганы считают, что человек не может убивать, есть и каким-то образом эксплуатировать других живых существ, и пытаются привлечь к этой проблеме внимание других людей.

В последние годы веганство становится всё более популярным во многих странах, в том числе и в России, и многие из веганов — очень известные люди. Мы решили выяснить, кто из звезд сейчас придерживается самой строгой формы вегетарианства и почему.

Билл Клинтон

Бывший президент США перешел на веганскую диету после того, как перенес четыре операции на сердце. В одном из интервью Клинтон сказал, что никто из членов его семьи не доживал до такого возраста, до которого ему удалось «дотянуть», и сейчас он просто хочет жить как можно дольше, чтобы увидеть своих внуков и участвовать в их воспитании.

Вуди Харрельсон

Актер Вуди Харрельсон, запомнившийся зрителю по роли наставника главной героини фильма «Голодные игры» — не просто страстный веган с 30-летним стажем и зоозащитник, но и пропагандист веганского образа жизни. Он уговорил стать веганами некоторых коллег, к примеру, Лиама Хемсворта, и даже просил Папу Римского Франциска хотя бы на время попробовать полностью отказаться от продуктов животного происхождения, чтобы тем самым подать хороший пример католикам всего мира.

Людмила Артемьева

Актриса Людмила Артемьева, звезда сериалов «Таксистка» и «Сваты», стала веганом из-за проблем со здоровьем. Врачи прописывали ей лекарства, но они не это не приносило результата и женщина решила попробовать вегетарианство. Заметив пользу, она решила прислушаться пойти дальше и стать веганом. Сейчас Людмила не ест продукты животного происхождения и очень довольна тем, в какой отличной форме находится.

Мишель Пфайффер

Выглядеть в 61 год как Мишель Пфайффер мечтают многие женщины. Сама актриса уверена, что ее стройное тело и сияющая кожа — заслуга веганской диеты, которая помогает держаться подальше от вредных жиров и токсинов, наносящих большой вред организму.

Примечательно, что стать веганом Мишель решила после того, как однажды увидела интервью Билла Клинтона. В нем экс-президент рассказывал о своих давних проблемах с сердцем и о книге, где можно прочитать о том, что дает веганство. Так как отец актрисы умер от рака, она часто задумывалась о том, чтобы вести более здоровый образ жизни. Решив последовать по стопам Клинтона, она не разочаровалась.

Моби

Диджей и музыкант Ричард Мелвилл Холл, более известный как Моби, стал веганом еще в 1980-х годах. Он очень любит животных, сотрудничает с различными организациями, защищающими их, и в 2003 году даже принял участие в создании фильма «Земляне» против жестокого обращения с животными.

На странице музыканта в Instagram постоянно появляются фотки собак, поросят и телят, жизни которых он призывает ценить и не забирать.

Ольга Шелест

Телеведущая Ольга Шелест решила стать вегетарианкой в 2002 году, а еще через шесть лет, после участия в проекте «Цирк на Первом» она перешла в веганство, начала выступать против эксплуатации животных, приняла сторону противников использования натуральной кожи и меха.

Тоби Магуайр

Исполнитель роли Человека-паука признавался, что с самого раннего детства ему было неприятно есть мясо. В 2009 году Тоби наконец-то понял, что ему нужно, и стал веганом.

В доме актера сейчас невозможно увидеть не то, что продуктов животного происхождения, но даже кусочка натуральной кожи. Магуайр также говорит, что очень огорчается, когда видит, что люди вокруг едят мясо и считают это нормальным.

Хоакин Феникс

Еще один знаменитый актер, исполнитель роли Джокера Хоакин Феникс, решил стать веганом в трехлетнем возрасте. В тот день отец взял его, а также его братьев и сестер с собой на рыбалку. Чтобы оглушить рыб, их били о борт лодки, и Хоакин, шокированный этой сценой, ясно почувствовал, что происходит какая-то несправедливость.

«Почему вы нам не сказали?» — спросили дети родителей. Их мама плакала, и все они в тот момент понимали, что больше не будут есть мясо. Cамая младшая в их семье, сестренка по имени Саммер, появилась на свет вегетарианкой.

Эмили Дешанель

Звезда сериала «Кости» и родная сестра Зоуи Дешанель стала вегетарианкой в 13 лет, а недавно решила, что готова примкнуть к движению веганов. Соответствующей диеты актриса придерживалась даже во время второй беременности.

А как вы относитесь к веганству?