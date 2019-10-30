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Галкин отреагировал на признание в любви 70-летней Пугачёвой

Алла Борисовна нежно обратилась к мужу на личной страничке Instagram, опубликовав свежее селфи.

Галкин отреагировал на признание в любви 70-летней Пугачёвой
Алла Пугачева и Максим Галкин (Фото: Globallookpress.com)

70-летняя Алла Борисовна крайне редко уделяет внимание соцсетям, об этом ранее рассказывал и бывший муж Примадонны отечественного шоу-бизнеса — поп-король сцены Филипп Киркоров, утверждая, что Пугачёва вряд ли следить за чужими постами в Instagram. Несмотря на это, певица уже не раз публиковала селфи, успев отметиться в кадре и без макияжа.

Несколькими часами ранее знаменитость поделилась новым портретным фото: Алла Борисовна подчеркнула губы алой блестящей помадой, сделав акцент на глаза  с помощью туши и черной подводки.

«Я люблю тебя, как любят в жизни раз…» — подписала снимок Пугачёва.

Эти слова супруг Примадонны — шоумен Максим Галкин отнес на свой счет, признавшись в ответных чувствах к Алле Борисовне в комментариях под фото.

Максим Галкин отреагировал на признание в любви Аллы Пугачевой (Фото: Instagram.com/alla_orfey)

«Понял!!! И я…» — ответил певице отец ее младших детей двойняшек Гарри и Лизы.

Примечательно, что и Анастасия Волочкова не смогла оставить без внимания свежий пост Примадонны, отреагировав на признание Аллы Борисовны.

«И мы вас все любим!» — добавила балерина.

Напомним, что в ноябре 2017 года Алла Пугачева и Максим Галкин прошли таинство венчания. На церемонии присутствовали только самые близкие: Игорь Николаев с супругой Юлией Проскуряковой, дети молодоженов — Лиза и Гарри, Кристина Орбакайте со своей семьей.

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Галкин отреагировал на признание в любви 70-летней Пугачёвой
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