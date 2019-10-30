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Возвращение домой: Родион Нахапетов приехал из США к любимым внукам

Старшая дочь кинорежиссера опубликовала очень нежный кадр деда с внуками.

Возвращение домой: Родион Нахапетов приехал из США к любимым внукам
Родион Нахапетов приехал к своим внукам/http://globallookpress.com/

Старшая дочь актрисы Веры Глаголевой, Анна, в Instagram разместила очень нежный снимок, на котором присутствует ее отец, кинорежиссер Родион Нахапетов, и трое его внуков. «С приездом, наш любимый дедушка Родион», — кратко подписала снимок Анна Нахапетова. Скорее всего, дед решил навестить внуков во время школьных каникул.

Как известно, кинорежиссер и актер много лет назад перебрался жить в Америку. При этом он расстался со своей супругой Верой Глаголевой и женился на телепродюсере Наталье Шляпникофф.

У Родиона Нахапетова трое внуков. Внучка Полина — дочь Анны Нахапетовой. Внуки Кирилл и Мирон — это дети его дочери Марии.

Добавим, что его первая жена Вера Глаголева скончалась два года назад от рака в Германии. Ее дочери до сих пор очень переживают по этому поводу. Кстати, Вера Глаголева после расставания с Родионом Нахапетовым нашла счастье с бизнесменом Кириллом Шубским. От этого брака родилась дочь Анастасия. Как известно, она вышла замуж за хоккеиста Александра Овечкина. В прошлом году Анастасия впервые стала мамой.

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АмерикаАнна НахапетоваВера Глаголевадети звездЗвездные детиМария НахапетоваРодион Нахапетов
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Возвращение домой: Родион Нахапетов приехал из США к любимым внукам
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