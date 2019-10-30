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Барановская вспомнила, как отпустила детей с Казьминой на Мальдивы

Как сказала телеведущая, ей в тот момент было очень тяжело.

Барановская вспомнила, как отпустила детей с Казьминой на Мальдивы
Барановская отпустила детей на Мальдивы с Казьминой/http://globallookpress.com/

Телеведущая Юлия Барановская в эфире шоу «А поговорить?» с Ириной Шихман заявила, что несколько лет назад отпустила всех своих детей от футболиста Андрея Аршавина вместе с ним и с его тогдашней женой Алисой Казьминой на Мальдивы. Вместе все они были там почти три недели.

Андрей Аршавин. Фото
Аршавин больше пяти лет не общался с детьми/http://globallookpress.com/

«Мне было тяжело? Да. Но, это мне было тяжело, а детям с папой было прекрасно. Все. Точка. Мои переживания — это мои переживания… Моя боль — это моя боль. Моя совесть чиста», — сказала звезда.

При этом она вспомнила, что было после приезда Аршавина с детьми из отпуска. Он привез ей детей и пропал из их жизни на пять с половиной лет.

Как считает Барановская, если отец не общается со своими детьми, то налицо признаки его нездоровья. Как она заметила, Аршавин был душевно болен. При этом она рада, что сейчас футболист, который, кстати, развелся с Казьминой, возобновил общение со своими детьми. Как известно, он завершил профессиональную карьеру.

Добавим, что Андрей Аршавин так и не взял в жены Юлию Барановскую. Много лет они жили вместе в Лондоне в гражданском браке. В те годы игрок выступал на лондонский «Арсенал». Разлад в отношениях пары начался вскоре после рождения третьего ребенка. Футболист стал меньше времени уделять родным людям. Вскоре выяснилось, что у него появилась любовница. Кстати, от Казьминой у Аршавина также есть совместный ребенок – дочь Есения. Сейчас с ней он практически не общается.

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Барановская вспомнила, как отпустила детей с Казьминой на Мальдивы
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