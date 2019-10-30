ЗВЕЗДЫ

Гарик Харламов встретил в Париже «Лукашенко»

Артист отправился на прогулку по Парижу и удивил подписчиков видеороликом с необычной встречей.

Гарик Харламов встретил в Париже «Лукашенко»
Гарик Харламов и Кристина Асмус. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Гарик Харламов заинтриговал подписчиков, разместив у себя в микроблоге лаконичную надпись: «Лукашенко». Рядом с подписью появилось видео. В ролике Харламов снимает сам себя на фоне Эйфелевой башни. 

«В Париже появился новый друг. Продает Эйфелевы башни», — начал рассказывать Гарик и пояснил, что и сам купил маленькую башню. После этого в кадре появился мужчина африканкой внешности, который тут же стал показывать пальцем в камеру и выкрикивать: «Лукашенко! Лукашенко!» 

«Знает почему-то Лукашенко», — добавил Харламов. В комментариях к посту подписчики объяснили, что продавец сувениров уже давно торгует на площади у Эйфелевой башни. Вскоре объявились и звездные друзья артиста. «Я его знаю! Это и есть Лукашенко! Он же представляется! Даже голос похож!» — написал Гоша Куценко. «Ты похож на Лукашенко в молодости…» — заявил общественный деятель Дмитрий Носов. 

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Александр ЛукашенкоГарик ХарламовПарижЭйфелева башня
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Гарик Харламов встретил в Париже «Лукашенко»
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