ЗВЕЗДЫ

Анфиса Чехова вновь кардинально изменила имидж

Телезвезда предстала с новой прической в стиле афро.

Анфиса Чехова вновь кардинально изменила имидж
Анфиса Чехова. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Анфиса Чехова вновь удивила своих поклонников радикальной сменой образа. Она разместила на своей странице в Instagram фото с новой афроукладкой. Телеведущая рассказала, что прическу ей сделала ее постоянный специалист по мейкапу «просто так, без какой либо причины». 

Чехова добавила, что в этот момент ее стилист разбиралась в гардеробе ведущей. «Ретро Меркурий, знаете ли, время избавляться от лишних вещей и людей», — объяснила Анфиса. 

Подписчики оценили новый образ телеведущей. «А.Пугачева в юности. Арлекино», «Красивые волосы», «Шедевр» — написали они. Нашлись и те, кто решил пошутить над укладкой Чеховой. «Тебя молодой Леонтьев покусал?» — предположил один из фолловеров. «Облизал», — пошутила в ответ телезвезда. 

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Анфиса Чехова вновь кардинально изменила имидж
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