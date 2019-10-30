Анфиса Чехова вновь кардинально изменила имидж

Анфиса Чехова вновь удивила своих поклонников радикальной сменой образа. Она разместила на своей странице в Instagram фото с новой афроукладкой. Телеведущая рассказала, что прическу ей сделала ее постоянный специалист по мейкапу «просто так, без какой либо причины».

Чехова добавила, что в этот момент ее стилист разбиралась в гардеробе ведущей. «Ретро Меркурий, знаете ли, время избавляться от лишних вещей и людей», — объяснила Анфиса.

Подписчики оценили новый образ телеведущей. «А.Пугачева в юности. Арлекино», «Красивые волосы», «Шедевр» — написали они. Нашлись и те, кто решил пошутить над укладкой Чеховой. «Тебя молодой Леонтьев покусал?» — предположил один из фолловеров. «Облизал», — пошутила в ответ телезвезда.