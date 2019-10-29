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Мария Кравченко объяснила, почему не надо стремиться к успеху

По мнению артистки, есть люди, которым не нужно ни к чему стремиться.

Мария Кравченко объяснила, почему не надо стремиться к успеху
Мария Кравченко. Фото: Иван Вислов/КП

В своем микроблоге Мария Кравченко решила порассуждать о феномене успеха.  «Сегодня стало до одури популярно быть крайне активным, что-то делать, не сидеть на месте, куда-то двигаться», — заявила она. Артистка убеждена, что такой подход полезен не всем людям. 

По мнению участники Comedy Woman, некоторые люди не могут похвастаться предприимчивостью и напористостью. Мария убеждена, что таки следует задаться целью и спокойным темпом к ней двигаться. Кравченко призывает подписчиков «не вестись» на мотивирующие лозунги о том, что нужно немедленно начинать действовать. По ее словам, порой стоит обдумать, нужно ли это. 

«Ментальная и культурная мода — штука опасная!» — предупреждает Мария и призывает поклонников не пропустить то, что действительно интересно. 

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Тэги:

Comedy WomanМария Кравченкофилософские размышления
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Мария Кравченко объяснила, почему не надо стремиться к успеху
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