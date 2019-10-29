Мария Кравченко объяснила, почему не надо стремиться к успеху

По мнению артистки, есть люди, которым не нужно ни к чему стремиться.

В своем микроблоге Мария Кравченко решила порассуждать о феномене успеха. «Сегодня стало до одури популярно быть крайне активным, что-то делать, не сидеть на месте, куда-то двигаться», — заявила она. Артистка убеждена, что такой подход полезен не всем людям.

По мнению участники Comedy Woman, некоторые люди не могут похвастаться предприимчивостью и напористостью. Мария убеждена, что таки следует задаться целью и спокойным темпом к ней двигаться. Кравченко призывает подписчиков «не вестись» на мотивирующие лозунги о том, что нужно немедленно начинать действовать. По ее словам, порой стоит обдумать, нужно ли это.

«Ментальная и культурная мода — штука опасная!» — предупреждает Мария и призывает поклонников не пропустить то, что действительно интересно.