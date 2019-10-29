«Я люблю Саратов»: Валерия отобедала в родном городе

Валерия продолжает гастролировать по стране с новой концертной программой. На этот раз певица оказалась в Саратове и по такому случаю решила снять небольшое видео и поделиться им с подписчиками.

В ролике Валерия позирует у стенда с надписью «Я люблю Саратов». «Родные места», — объясняет Валерия. «Сейчас пообедаем, и сразу на площадку, на саундчек — готовиться к концерту», — добавила артистка, не скрывая своей радости побывать в знакомых с рождения местах.

В описании видео певица пригласила жителей города и его окрестностей на свое выступление. «Саратовцы, аткарчане, дорогие мои земляки, жду с нетерпением вечера, момента нашей встречи на концерте», — сообщила Валерия.

Напомним, певица родилась в городе Аткарске Саратовской области. Там же она закончила музыкальную школу, а затем пела в ансамбле Актарского дома культуры. Из родного города певица уехала в 1985 году, чтобы поступить в музыкальное училище в Москве.