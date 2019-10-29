Краски осени: Рудковская расставила по дому вазы с листьями

С помощью дизайнеров звезда оформила свою гостиную в осеннем стиле.

Яна Рудковская любит поделиться с подписчиками съемками интерьеров своего дома. Особенно подробно она демонстрирует его, когда дом преображают дизайнеры.

Совсем недавно Яна показывала, как украсили дом дизайнеры дома Dior специально для вечера. Тогда у Рудковской в гостях собрались представили российского шоу-бизнеса.

На этот раз дом для гостей Яны и Евгения Плющенко засиял осенними красками. На столах и комодах появились вазы с разнообразными красными цветами и осенними листьями. «Просто волшебство какое-то осеннее», — прокомментировала Яна дизайн.

«Такая погода хорошая стоит, друзья, такое настроение. Даже не хочется верить, что скоро наступит последний день в октябре. Зимой и не пахнет», — заметила Рудковская. Подписчики оценили украшение дома. «Как я люблю Ваш декор, всегда так изысканно», «Вы всегда так торжественно встречаете гостей? Хочу к вам в гости», «Изумительный вкус у вас ! Всегда все шикарно», — оценили фолловеры страницы Рудковской.