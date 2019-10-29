Ничего яркого: королева Летиция подбирает для дочерей одежду в тон своей

Девочки учатся в той же школе в пригороде Мадрида, в которой учился их отец. Как и обычные дети, они носят школьную форму — темно-синие кардиганы и серые юбки.

Как и в раннем детстве, девочки порой любят одеться одинаково. Сейчас это происходит реже, однако принцессам нравится пощеголять, к примеру, в одинаковых тренчах. На недавней прогулке именно этот предмет гардероба, бежевого цвета, они предпочли для того, чтобы показаться на публике.

По всему видно, что и София, и Леонор унаследовали от мамы безупречный стиль. Даже когда их луки не совпадают, их всегда отличает некая сдержанность в цветах и строгость в покрое.

Обычно королева Летиция выбирает для себя платья пастельных тонов. В этом случае наряды девочек хорошо сочетаются с ее собственными.