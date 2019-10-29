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Ничего яркого: королева Летиция подбирает для дочерей одежду в тон своей

Девочек редко можно увидеть в яркой одежде. Их палитра - пастельная.

Ничего яркого: королева Летиция подбирает для дочерей одежду в тон своей
Испанская королевская семья. Фото: Geisler-Fotopress

Девочки учатся в той же школе в пригороде Мадрида, в которой учился их отец. Как и обычные дети, они носят школьную форму — темно-синие кардиганы и серые юбки. 

Девочки ходят в ту же школу, что и их отец
Девочки ходят в ту же школу, что и их отец. Фото: Jack Abuin

Как и в раннем детстве, девочки порой любят одеться одинаково. Сейчас это происходит реже, однако принцессам нравится пощеголять, к примеру, в одинаковых тренчах. На недавней прогулке именно этот предмет гардероба, бежевого цвета, они предпочли для того, чтобы показаться на публике. 

Иногда София и Леонор одеваются одинаково
Иногда София и Леонор одеваются одинаково. Фото: PPE/face to face

По всему видно, что и София, и Леонор унаследовали от мамы безупречный стиль. Даже когда их луки не совпадают, их всегда отличает некая сдержанность в цветах и строгость в покрое. 

Принцессы Леонор и София
Принцессы Леонор и София. Фото: PPE/face to face

Обычно королева Летиция выбирает для себя платья пастельных тонов. В этом случае наряды девочек хорошо сочетаются с ее собственными. 

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Ничего яркого: королева Летиция подбирает для дочерей одежду в тон своей
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