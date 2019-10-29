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Как не надо позировать: Каменских на фото «лишила» себя одной ноги

Певица наслаждается отдыхом в Мексике.

Как не надо позировать: Каменских на фото «лишила» себя одной ноги
Настя Каменских. фото: instagram.com/kamenskux/

Настя Каменских неустанно работает над собой. Утром она старается встать рано, чтобы отправиться на пробежку. Также ежедневно девушка тренируется в спортзале или с тренером. В последнее время певица также полюбила йогу, так как только эти занятия помогают ей избавиться от болей в спине. Украинская артистка всегда обладала пышной фигурой, над чем сам же и иронизировала, записав трек «Попа, как у Ким».

Каменских не скрывает, что не совсем довольна своей внешностью, а вот ее муж Потап восхищается своей возлюбленной и всегда одаривает ее комплиментами. На днях пара отправилась в очередной отпуск. На этот раз они решили отдохнуть в Мексике. Певица любит демонстрировать свою фигуру во всей красе. На этот раз она первым делом показала горячий снимок, на котором позирует в черном бикини и парео.

Настя приняла неудачную позу. Она выставила левую ногу вперед, прикрыв правую. Визуально казалось, что у девушки одна нога. Однако природную красоту артистки это не испортило. «Какая красивая!», «А где нога вторая?», «Одна нога?», «Поза неудачная, словно вы толстый столб», «Повезло Потапу», «Фигура огонь», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, после свадьбы, которая состоялась в мае, Каменских часто подозревали в беременности. Певице 32 года, но наследников у нее нет, в отличие от Потапа, который воспитывает сына от первого брака. Однако Настя предпочитает не говорить о личной жизни. Возможно, что в скором времени она решится стать мамой.

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Как не надо позировать: Каменских на фото «лишила» себя одной ноги
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