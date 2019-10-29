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Дмитрий Ланской призвал не делать из Евровидения Олимпийские игры

Данный конкурс не должен являться главным музыкальным событием года, считает певец.

Дмитрий Ланской призвал не делать из Евровидения Олимпийские игры
Дмитрий Ланской не считает «Евровидение» значимым конкурсом. Фото: Komsomolskaya Pravda

Пока Интернет-пользователи смакуют новость о возможной поездки Ольги Бузовой на конкурс Евровидение в качестве участника от России, некоторые звезды призывают не предавать этому музыкальному мероприятию такое невероятное значение. Например, Дмитрий Ланской, когда-то выступавший в группе «Премьер-министр», в интервью Teleprogramma.pro назвал данный фестиваль достаточно специфическим и не имеющим отношения к талантам его участников.

«Очень странно, что именно этот конкурс выбран у нас в стране как некие музыкальные Олимпийские игры. Во всем мире он не имеет такого значения, как у нас. Превозносить Евровидение как главное музыкальное событие года, считаю, в принципе неправильно. Потому что он уже очень давно не соответствует никакой критике», — высказался певец.

Он призвал общественность и прессу обратить внимание на более достойные события в мире музыки.

По поводу шансов Бузовой Ланской отметил, что Ольга — целеустремленная девушка, которая достигает успеха во всем, к чему прикоснется. И на Евровидении никто особо не будет смотреть, насколько она талантлива.

Напомним, что в 2002 году группа «Премьер-министр» представляла Россию на Евровидении, однако Ланской ушел из коллектива за год до этого события.

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Дмитрий ЛанскойЕвровидениемузыкальный конкурсОльга Бузова
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Дмитрий Ланской призвал не делать из Евровидения Олимпийские игры
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