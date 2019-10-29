Дмитрий Ланской призвал не делать из Евровидения Олимпийские игры

Пока Интернет-пользователи смакуют новость о возможной поездки Ольги Бузовой на конкурс Евровидение в качестве участника от России, некоторые звезды призывают не предавать этому музыкальному мероприятию такое невероятное значение. Например, Дмитрий Ланской, когда-то выступавший в группе «Премьер-министр», в интервью Teleprogramma.pro назвал данный фестиваль достаточно специфическим и не имеющим отношения к талантам его участников.

«Очень странно, что именно этот конкурс выбран у нас в стране как некие музыкальные Олимпийские игры. Во всем мире он не имеет такого значения, как у нас. Превозносить Евровидение как главное музыкальное событие года, считаю, в принципе неправильно. Потому что он уже очень давно не соответствует никакой критике», — высказался певец.

Он призвал общественность и прессу обратить внимание на более достойные события в мире музыки.

По поводу шансов Бузовой Ланской отметил, что Ольга — целеустремленная девушка, которая достигает успеха во всем, к чему прикоснется. И на Евровидении никто особо не будет смотреть, насколько она талантлива.

Напомним, что в 2002 году группа «Премьер-министр» представляла Россию на Евровидении, однако Ланской ушел из коллектива за год до этого события.