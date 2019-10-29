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Моложавую маму Максима Матвеева сравнили с Боярской

Актер поздравил родительницу с днем рождения.

Моложавую маму Максима Матвеева сравнили с Боярской
Максим Матвеев. фото: globallookpress.com

Максим Матвеев в прошлом году стал заслуженным артистом РФ. Примечательно, что в школьном возрасте он собирался поступать в медицинский институт, но в итоге поступил на юридический факультет, а потом перевелся на театральный. В его копилке теперь десятки ролей в кино и театре. Ко всему прочему, вместе со своей супругой Елизаветой Боярской он растит двух сыновей: семилетнего Андрея и годовалого Григория.

О своих близких Матвеев никогда не забывает. 29 октября он поздравил свою маму Людмилу с днем рождения. В соцсети актер опубликовал редких архивный снимок, на котором запечатлен в детстве вместе с родительницей. Она носила и продолжает носить короткую стрижку. У именинницы в кадре яркие черты лица и стройная фигура, которую не скрыла даже футболка.

«Мамуля, мой дорогой, обожаемый, любимый человек, с днем рождения!!! Оставайся всегда такой же счастливой, красивой, молодой! Пусть жизнь приносит только радость, удачу, удовлетворение, спокойствие, здоровье! Ты — мой пример жизнелюбия! Спасибо тебе!Люблю!!! Любим!!!», — написал Максим.

Поклонники поразились тому, какая красивая мама у актера. Многие заверили, что он очень на нее похож. Нашлись и те, кто увидел у женщины общие черты с Боярской. «Какая красивая!!! Теперь понятно, в кого вы, Максим», «Какая красивая мама. И счастливая, потому что, у нее такой хороший сын», «Какой у вас взгляд хитрый», «На этом фото так с Боярской похожи. Не зря говорят, что мужчины ищут в любимой женщины отголоски свое мамы», — высказались подписчики.

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Моложавую маму Максима Матвеева сравнили с Боярской
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