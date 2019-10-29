Подарок на зависть: T-killah нашел способ удивить супругу

Известный исполнитель T-killah в новом выпуске своего видеоблога поделился последними событиями из жизни семьи и коллег по шоу-бизнесу. Самым ярким эпизодом стал подарок, который он подготовил для своей жены Марии Беловой.

Сюрпризом оказался автомобиль Porsche Cayenne, стоимость которого начинается от 10 миллионов рублей. Увидеть непосредственную реакцию супруги T-killah можно в ролике, который уже размещен на YouTube.

Помимо этого в новом видео рэпер рассуждает с Дмитрием Тарасовым о том, не стали ли они «каблуками» и не потеряли ли себя в отношениях. Важную роль в ролике сыграла певица Миа. Так, музыкант пытается выяснить у нее, почему исполнительница запретила себе заводить отношения.

Напомним, T-killah и его супруга Мария познакомились на благотворительном проекте. Спустя два года отношений рэпер сделал девушке предложение. А в июле 2019 года пара поженилась в Барвихе.

Видео, частью которого стал также грандиозный концерт в Санкт-Петербурге, можно уже сейчас увидеть на канале T-killah в YouTube.