Пиар-директор Бузовой прокомментировал ее участие в Евровидении

В Сети активно обсуждают, попадет ли певица на главный музыкальный конкурс.

Представлять Россию на главное песенном конкурсе в 2020 году может Ольга Бузова. Такую информацию уже несколько дней обсуждают в Сети. Так это или нет — остается только гадать. Пиар-директор артистки поделился своей информацией.

Антон Богословский прокомментировал 5-tv.ru, что все это слухи.

«Нам не поступало это предложение участвовать в «Евровидении», — рассказал Богословский.

Тем не менее, дыма без огня не бывает, уверены пользователи. Многие уверены, что информацию стараются держать в секрете и всячески отвлечь россиян от кандидатки, учитывая ее неоднозначную репутацию.

Ольга как раз из тех, кого людям и ненавидят миллионы человек. На ее странице в Instagram под каждым фото тысяч комментариев, одна половина о восхищении и любви, а другая полна злости и ненависти.

Тем не менее, негатив не мешает девушке двигаться вперед Совсем недавно она выполнила еще одну цель — купила в Москве квартиру за 120 миллионов.