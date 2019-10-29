Миша Марвин и НаZима страстно поцеловались в новом клипе певицы

Певица НаZима выпустила клип на песню «Я твоя». Работа получилась в постапокалиптическом стиле, так что любителям фильма «Безумный Макс» должно понравиться. Но не это главная фишка видео. В музыкальном ролике снялся возлюбленный артистки и ее коллега по лейблу Black Star Миша Марвин.

Молодой человек поехала на съемки клипа в Казахстан, где заодно и познакомился с родителями девушки. Обе звезды теперь не скрывают своих чувств — в финале видео они романтично поцеловались.

«Миша для меня не просто коллега. Мы больше, чем друзья. В любую минуту, я чувствую его большую поддержку. Он настоящий мужчина!» — говорит НаZима.

Похоже, что влюбленный артист не смог смириться с тем, что по сюжету клипа кто-то поцелует его девушку, и лично вызвался играть главную мужскую роль в этой фантастической истории.