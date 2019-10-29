Дана Соколова раскрыла формулу успеха

Совсем недавно о певице Дане Соколовой почти ничего не было известно массовому слушателю. Однако сегодня девушка сотрудничает с лейблом Black Star, а ее песни набирают все большую популярность. Teleprogramma.pro расспросил артистку об истории ее успеха и том, как изменилась ее жизнь.

Сама Дана Соколова признается, что для нее в ее истории нет ничего удивительного — ведь она много трудилась. Единственное, что ее поражает, — скорость перемен в жизни.

Артистка убеждена, что в основе ее успеха — любовь к профессии. Она уверена, что когда «кайфуешь от процессов, процессы благосклонны к тебе». Среди проявлений этой благосклонности — начало сотрудничества с лейблом Black Star, где, по словам певицы, очень высокий уровень профессионализма. Дана отмечает, что работать в большой компании гораздо легче — многие технические вопросы берет на себя широкий персонал.

Певица также поспешила развеять все слухи о ее романах. В частности, девушке приписывали отношения с Мишей Марвиным и Скруджем. Соколова утверждает, что «Скру — ее любимый братец», а с Марвиным она вовсе никогда не общалась близко. Тем не менее, артистка подчеркивает, что сегодня ее сердце занято.

Напомним, 1 ноября на площадке «Известия -ХОЛЛ» в Москве пройдет большой концерт Даны под названием «Фонари». На сцену поднимутся также SOLOMONA, SCROODGEE, PABL.A и Джей Мар. Билеты на шоу можно купить на официальном сайте: dana.black-star.ru.