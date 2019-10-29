ЗВЕЗДЫ

Дана Соколова раскрыла формулу успеха

Совсем недавно о певице Дане Соколовой почти ничего не было известно массовому слушателю. Однако сегодня девушка сотрудничает с лейблом Black Star, а ее песни набирают все большую популярность. Teleprogramma.pro расспросил артистку об истории ее успеха и том, как изменилась ее жизнь.

Дана Соколова раскрыла формулу успеха
Дана Соколова. Фото: Анна Садовникова/КП

Сама Дана Соколова признается, что для нее в ее истории нет ничего удивительного — ведь она много трудилась. Единственное, что ее поражает, — скорость перемен в жизни. 

Артистка убеждена, что в основе ее успеха — любовь к профессии. Она уверена, что когда «кайфуешь от процессов, процессы благосклонны к тебе». Среди проявлений этой благосклонности — начало сотрудничества с лейблом Black Star, где, по словам певицы, очень высокий уровень профессионализма. Дана отмечает, что работать в большой компании гораздо легче — многие технические вопросы берет на себя широкий персонал. 

Дана Соколова
Дана Соколова. Фото: Лариса Кудрявцева/КП

Певица также поспешила развеять все слухи о ее романах. В частности, девушке приписывали отношения с Мишей Марвиным и Скруджем. Соколова утверждает, что «Скру — ее любимый братец», а с Марвиным она вовсе никогда не общалась близко. Тем не менее, артистка подчеркивает, что сегодня ее сердце занято. 

Напомним, 1 ноября на площадке «Известия -ХОЛЛ» в Москве пройдет большой концерт Даны под названием «Фонари». На сцену поднимутся также SOLOMONA, SCROODGEE, PABL.A и Джей Мар. Билеты на шоу можно купить на официальном сайте: dana.black-star.ru. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дана СоколоваконцертЛейбл "Black Star"музыкаПевицаТимати
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дана Соколова раскрыла формулу успеха
Интересно?
Поделись с друзьями: