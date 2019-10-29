Дочь актера Сергея Власова полюбила своего предполагаемого брата

Сергей Власов снимался в фильме «Адмиралъ» и сериале «Улицы разбитых фонарей». В 1986 году он познакомился со Светланой Самсоновой. У них закрутился непродолжительны роман, но в итоге влюбленные расстались. После этого девушка узнала, что беременна. О радостной новости она сообщить артисту не смогла, так как он уехал. Они встретились только спустя 33 года, когда их дети решили пожениться. Молодые люди не подозревали, что могут быть братом и сестрой.

В студию передачи «На самом деле» пришел предполагаемый сын Власова Дмитрий. Он рассказал, что познакомился с невестой Полиной, когда поехал к тете в Белоруссию. Их отношения стали очень быстро развивать. В итоге молодой человек решил не медлить и сделать предложение руки и сердца своей избраннице.

«Я решил познакомить наших родителей. Пригласил маму, а она пригласила своего отца. Мы встретились, посидели в ресторане», — поведал Дмитрий.

По его словам, вскоре ему позвонила мама и сообщил, что он сын актера. «Я сейчас в шоковой ситуации нахожусь», — отметил молодой человек. Результаты ДНК-теста могут помочь ему обрести отца спустя много лет и при этом потерять возлюбленную. Дмитрий решил сделать генетическую экспертизу. В состоянии шока находится и Полина. Ее голос дрожал, когда она взявшись за руку жениха комментировала произошедшее.

Как оказалось, Дмитрия вырастил муж Самсоновой. Они прожили вместе 20 лет, но потом супруг ушел из семьи. Теперь выяснилось, что тогда мужчина узнал, что Светлана ему изменила. Власов не стал отрицать, что у него действительно были отношения с мамой Дмитрия. Он не исключает, что она могла родить от него ребенка. «Ну 80%, что нет. Оставляю небольшой процент, что да», — подчеркнул Сергей.

Проверка на детекторе лжи показала, что Светлана любила артиста и затаила на него обиду, когда он ее бросил. Также подтвердились догадки, что женщине не понравился выбор сына. Она испытывает неприязнь к дочери Власова. После этого ведущий Дмитрий Шепелев озвучил результаты ДНК-теста. «Вероятность того, что Сергей Власов и Денис являются отцом и сыном составляет 0%», — произнес он. Ведущий даже прослезился в этот момент.