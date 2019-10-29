ЗВЕЗДЫ

Голая и в слезах: певица Монеточка вызвала обеспокоенность у поклонников

Пугающее фото певица сопроводила загадочным текстом.

Голая и в слезах: певица Монеточка вызвала обеспокоенность у поклонников
Лиза Монеточка. Фото: instagram.com/monetochkaliska

Известная российская певица Лиза Монеточка не на шутку испугала поклонников своего творчества. В ее официальном Instagram-аккаунте появилась фотография, на которой обнаженная Лиза обнаженная запечатлена в ванне. Судя по всему, певица плакала. Вместо подробного объяснения ситуации Монеточка решила не успокаивать фанатов и подписала фото загадочной фразой: «Slezki na kolesikah 💊».

Ее поклонники в комментариях поспешили поддержать певицу, пожелали ей здоровья и заверили, что все обязательно будет хорошо, однако кто-то решил, что тут будут уместны и шутки:

«Когда не собрала тумбочку из икеи», — пишет s.14.07

Недавно в интернете появились слухи о тяжелой болезни певицы, ведь она пожаловалась на плохое самочувствие и обмороки. Как оказалось, болезнью оказалась банальная вегетососудистая дистония, которая довольно часто встречается практически у всех жителей нашей страны. Однако некоторые СМИ заранее написали, что Монеточка при смерти, чем вызвали искреннее недоумение и смех певицы. Надеемся, что у Лизы все в порядке, а новая фотография лишь часть шоу.

В начале сентября певица представила новый клип на композицию «Нет монет», в котором жестко посмеялась над критиками своих работ.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ваннаЛиза МонеточкаМонеточкаслёзы
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Голая и в слезах: певица Монеточка вызвала обеспокоенность у поклонников
Интересно?
Поделись с друзьями: