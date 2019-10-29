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Вселенская милота: жена Юдашкина проводит время с внуками в Китае

Близкие модельера теперь живут в Гонконге.

Вселенская милота: жена Юдашкина проводит время с внуками в Китае
Марина Юдашкина. фото: instagram.com/marinayudashkina/

В конце лета дочь Валентина Юдашкина Галина с семьей переехала жить в Китай на длительный срок. Это решение связано с новой работой девушки. Стоит отметить, что она быстро освоилась на новом месте. Наследница модельера пристроила старшего сына Анатолия в садик, как и младшего наследника Аркадия. Малыши много гуляют, понимают иностранные языки, и это несмотря на то, что младшему мальчику чуть больше года.

Галина старается все свободное время посвящать детям. А недавно к ним приехала Марина Юдашкина. Бабушка с удовольствием нянчится с внуками. Несколько дней назад она сводила малышей на вечеринку в честь Хэллоуина. Мальчики примерили устрашающие костюмы и получили то, что полагается получать в этот день — конфеты.

Будни молодой и красивой бабушки в Гонконге проходят очень насыщенно. Марина проводит время с подросшими внуками. Она с ними гуляет вечерами, а также смотрит мультфильмы. Накануне жена Юдашкина поделилась трогательным кадром, на котором запечатлена с малышами за просмотром очередного мультипликационного шедевра. Аркадий и Анатолий прижались к бабушке, облокотившись на нее.

Также на видео Марина сняла старшего внука, который уверенно катается на самокате по мегаполису. При этом он был одет в стильный джинсовый костюм. Поклонники восхитились трогательными кадрами и тем, какая жена Юдашкина заботливая бабушка. «Самый лучший момент, когда внуки рядом», «Марина, возраст вас красит!», «Вселенская милота: бабуля с внучатами!», «Какое это счастье», «Малыши так быстро растут! Вы всегда прекрасны!» — прокомментировали пост подписчики.

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Галина ЮдашкинаЗвездные детиМарина Юдашкина
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Вселенская милота: жена Юдашкина проводит время с внуками в Китае
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