Стас Пьеха признался, что мечтает о бойкой дочке

Но сомневается, что получится построить еще одну семью, так как с детства не отличается особой семейственностью.

Стас Пьеха совсем недавно отметил 15-летие творческой деятельности. А как еще отметить такое событие если не хорошим концертом? Именно так и поступил артист и вышел на сцену Кремлевского дворца.

За три часа, что исполнитель провел на сцене, он успел прочитать свои стихи, спеть лучшие песни от самых ранних до тех, что являются хитами сегодняшнего дня. Поздравить со артиста пришли его бывшая жена Наталья с сыном Петей, Ирина Дубцова, Валерия, Ваенга, Таня Буланова.

Коллеги поднялись на сцену и исполнили с артистом несколько песен, а сын наслаждался выступлением папы из зала и признался, что безумно доволен.

Сам Стас Пьеха завершая вечер отметил: «Я счастлив».

Позже артист признался, что обычно его концерты проходят очень тепло и по-человечески. Но бывает и так, что фанаты докучают своему любимцу.

«За малым исключением все хорошо. Но были и прыжки под мою машину, и пара «явлений» на моей лестничной площадке в ночное время. Но сейчас с этим поспокойнее», — рассказывает певец.

Впереди его ждет большой гастрольный тур, который пройдет сразу в нескольких регионах нашей страны. А еще между выступлениями встречи с сыном.

Петя живет с мамой под Санкт-Петербургом, а папа навещает мальчика, когда выдается свободная минутка. Пока о новой семье Стас Пьеха задумывается только в мечтах, но не исключает, что они могут не сбыться.

«Так как я ребенок своих родителей, а они особой семейственностью никогда не отличались. Но, разумеется, я хочу сломать этот шаблон и мечтаю, чтобы у меня появилась бойкая дочка», — рассказал артист WomanHit.