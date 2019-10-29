Шепелев сравнил особняк Галкина с известным немецким замком

И пришел к выводу, что у коллеги «хоромы» ненамного меньше.

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который в эти дни отдыхает в Германии, выложил в Instagram видео своего восхождения к замку Neuschwanstein (Нейшванштейн). Напомним, это знаменитая немецкая достопримечательность, величественное сооружение в романтическом стиле, построенное на скале, принадлежавшее баварскому королю Людвигу II.

Дмитрий поделился кадрами, как он долго поднимался к замку, запыхался, а потом и вовсе упал лицом в листву. Но когда он добрался до своей цели, то отпустил по поводу строения ироничный комментарий.

«Знаете, а мне кажется, что у Максима с Аллой ненамного меньше… Стоило ли вообще идти?» — с грустинкой сказал телеведущий.

Впрочем, затем его ждало уже реальное разочарование. Оказалось, что старинный объект находится на реконструкции и внутрь туристов не пускают. Возвращаясь обратно, Шепелев кричал поднимающимся визитерам, чтобы они поворачивали обратно, ведь замок, все равно, закрыт.