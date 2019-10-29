Осень в купальнике: Ольга Кабо сбежала от московских холодов на юг

Актриса вместе с сыном отправилась в Геленджик и демонстрирует в соцсетях свои новые купальники.

В столицу пришла настоящая осень, холодный циклон постепенно снижает температуру и прячет солнце за тучами. Мириться с такой погодой оказалась не намерена актриса Ольга Кабо. Она вместе с сыном собрала чемодан и уехала в Геленджик.

Время для отдыха самое удачное — туристов мало, лучшие номера в отелях стоят пустые, а погода еще позволяет купаться. Правда окунуться в море актриса не решилась и сыну не позволила, только бассейн с морской водой.

Поселилась семья в самом центре города, здесь все рядом: можно неспешно дойти до побережья, заглянуть в городской парк, посидеть в лучших кафе и ресторанах. Но это все в планах, пока же Ольга наслаждается отдыхом и делится снимками в новом купальнике.

«Купаюсь в нежности осеннего солнца», — написала заслуженная артистка России

Надо отметить, что откровенный наряд с глубоким декольте и кокетливой завязочкой-бантиком на груди вызвал целую бурю эмоций у подписчиков. Они пришли в восторг от фигуры Кабо, она оказалась в прекрасной форме.

«Царица морская! А какие у вас большие, красивые и пышные… цветы на купальнике!», «Нет слов», «Просто восхитительная!»,«Красотка!», — оставляют комментарии фоловеры.

Эти комплименты Ольга принимает с удовольствием и обещает порадовать поклонников новыми снимками в купальнике. Тем более погода в Краснодарском крае пока отменная: температура воды в Черном море 20 градусов, почти до той же отметки прогревается воздух в течении дня.

«В море еще купаются. Но не мы. У нас здесь бассейн с морской водой!», — написала она в блоге.

Многие отметили, что время почти не властно над актрисой. Недавно она поделилась снимком, который был сделан в 1986 году во время фотопроб в картине «Курьер» Карена Шахназарова. С тех пор прошло больше тридцати лет, но актриса все такая же стройная и подтянутая, пишет сайт OA.