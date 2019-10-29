Стивен Сигал обзавелся элитной недвижимостью в Подмосковье

Голливудский актер купил дом с русской банькой у главы Росгосцирка.

Стивен Сигал стал владельцем элитной недвижимости в ближайшем Подмосковье. В деревне Усово в Одинцовском районе он приобрел загородный дом. Площадь недвижимости составляет 433 квадратных метра, а сумма сделки — не менее 80 миллионов рублей.

Особняк раньше принадлежал Владимиру Шемякину, который сегодня руководит Росгосцирком, а раньше занимал пост заместителя руководителя «Газпром-Медиа».

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Количество комнат, этажность и прочие технические подробности держатся в секрете, зато известно, что во дворе имеется русская банька в 129 квадратных метра.

О сделке стало известно проекту Baza.io. Голливудский актер решил представить свою линию одежды и подал заявление в Роспатент на регистрацию Aikido Ten Shin Dojo.

В графе «адрес» указано как раз таки село Усово, сообщает сайт Радио «КП».

Ранее мировая рекордсменка по подтягиванию на перекладине Ксения Лукина из Люберец встретилась со Стивеном Сигалом. Семилетняя девочка показала ему, на что способна — и смогла победить знаменитого актера в армрестлинге, сообщает телеканал «360».