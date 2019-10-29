Водонаева похвалила Малышеву за трансляцию из машины скорой помощи

Модель и экс-участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева похвалила ведущую программы «Жить здорово!» на Первом канале Елену Малышеву за трансляцию на всю страну из машины скорой помощи. Напомним, что несколько дней назад у Малышевой подскочило давление. За ней приехала карета скорой помощи, из которой она транслировала, что с ней происходит.

Как считает Водонаева, Малышева придумала «вирусную» фишку. Уже давно ее говорящая печень или поющие придатки из программы пользуются огромной популярностью в Сети. Все, у кого нет проблем с чувством юмора, на ура воспринимают такие кадры.

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«Что-то мне подсказывает, что Елена Васильевна прониклась атмосферой соцсетей. Ее страница в Instagram стремительно подбирается к отметке в один миллион подписчиков», — заявила Алена Водонаева.

Как считает звездный блогер, телеведущая знает способы, как шокировать публику. В этом деле у нее богатый опыт. Водонаева сказала, что в ближайшее время Малышева сможет еще не раз удивить своих подписчиков и простых жителей России, сообщает портал «7 дней».