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Водонаева похвалила Малышеву за трансляцию из машины скорой помощи

Блогер считает, что телеведущая за последнее время прониклась атмосферой соцсетей.

Водонаева похвалила Малышеву за трансляцию из машины скорой помощи
Водонаева восхищена Малышевой/http://globallookpress.com

Модель и экс-участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева похвалила ведущую программы «Жить здорово!» на Первом канале Елену Малышеву за трансляцию на всю страну из машины скорой помощи. Напомним, что несколько дней назад у Малышевой подскочило давление. За ней приехала карета скорой помощи, из которой она транслировала, что с ней происходит.

Елена Малышева. Фото
Малышева провела трансляцию из машины скорой помощи/globallookpress.com

Как считает Водонаева, Малышева придумала «вирусную» фишку. Уже давно ее говорящая печень или поющие придатки из программы пользуются огромной популярностью в Сети. Все, у кого нет проблем с чувством юмора, на ура воспринимают такие кадры.

«Что-то мне подсказывает, что Елена Васильевна прониклась атмосферой соцсетей. Ее страница в Instagram стремительно подбирается к отметке в один миллион подписчиков», — заявила Алена Водонаева.

Как считает звездный блогер, телеведущая знает способы, как шокировать публику. В этом деле у нее богатый опыт. Водонаева сказала, что в ближайшее время Малышева сможет еще не раз удивить своих подписчиков и простых жителей России, сообщает портал «7 дней».

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Алена ВодонаеваАлена Водонаева последние новостиЕлена МалышеваПрограмма "Жить здорово!"
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Водонаева похвалила Малышеву за трансляцию из машины скорой помощи
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