Сексуальные 90-е: Анна Седокова выпустила провокационный клип

Поп-певица, актриса, теле- и радиоведущая Анна Седокова выпустила клип на композицию «Алые губы». В видеоролике она предстает в виде элегантной обольстительницы в красном, которая притягательно танцует, играет с цветами и поет о непростой любви.
Примечательно, что ролик снят в стиле 90-х годов: смешные по современным меркам вставки из текста с устаревшим шрифтом, общая стилистика и местами размытая картинка позволяют ненадолго вернуться в прошлое и вспомнить, какими были первые клипы на MTV и других музыкальных каналах. Мужской половине зрителей приятно то, что даже в довольно забавном видеоролике Анна Седокова не растеряла свою сексуальность.
Если вы вдруг пропустили важную новость — 90-е годы снова в тренде! Последние клипы звезд российской эстрады полностью это подтверждают. Дима Билан и его «Пьяная любовь», Ольга Бузова и «Лайкер», Монеточка с одноименной песней «90» и, конечно же, «Алые губы» Анны Седоковой. Подробней о стилистике тех лет можно прочитать в материале Teleprogramma.pro.
Певица рассказала нашему корреспонденту, с каким вниманием ее команда подошла к созданию клипа:
«На самом деле, хорошие 90-е тоже нужно уметь сделать. Например, у нас в «Алых губах» работал один из самых модных аранжировщиков. Мы достали специальную гитару из 1988 года, попросили гитариста, который родился позже, чем в первый раз сыграли такую музыку. И постарались полностью передать манеру того времени. И еще хочу вам сказать. Почему 90-е? Потому что тогда все умели отдыхать, как мне кажется. И плясали до упада. И сейчас, я думаю, всем хочется веселья, праздника и просто танцевать до потери сознания, как поется в моей песне!» — рассказала Анна