Сексуальные 90-е: Анна Седокова выпустила провокационный клип

В видеоролике певица хвастается шикарной фигурой и заставляет задуматься — а есть ли на ней нижнее белье?

Поп-певица, актриса, теле- и радиоведущая Анна Седокова выпустила клип на композицию «Алые губы». В видеоролике она предстает в виде элегантной обольстительницы в красном, которая притягательно танцует, играет с цветами и поет о непростой любви.

Примечательно, что ролик снят в стиле 90-х годов: смешные по современным меркам вставки из текста с устаревшим шрифтом, общая стилистика и местами размытая картинка позволяют ненадолго вернуться в прошлое и вспомнить, какими были первые клипы на MTV и других музыкальных каналах. Мужской половине зрителей приятно то, что даже в довольно забавном видеоролике Анна Седокова не растеряла свою сексуальность.

Если вы вдруг пропустили важную новость — 90-е годы снова в тренде! Последние клипы звезд российской эстрады полностью это подтверждают. Дима Билан и его «Пьяная любовь», Ольга Бузова и «Лайкер», Монеточка с одноименной песней «90» и, конечно же, «Алые губы» Анны Седоковой. Подробней о стилистике тех лет можно прочитать в материале Teleprogramma.pro.

Певица рассказала нашему корреспонденту, с каким вниманием ее команда подошла к созданию клипа: