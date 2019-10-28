ЗВЕЗДЫ

Сексуальные 90-е: Анна Седокова выпустила провокационный клип

В видеоролике певица хвастается шикарной фигурой и заставляет задуматься — а есть ли на ней нижнее белье?

Сексуальные 90-е: Анна Седокова выпустила провокационный клип
Анна Седокова. Фото youtube.com / Анна Седокова

Поп-певица, актриса, теле- и радиоведущая Анна Седокова выпустила клип на композицию «Алые губы». В видеоролике она предстает в виде элегантной обольстительницы в красном, которая притягательно танцует, играет с цветами и поет о непростой любви.

Примечательно, что ролик снят в стиле 90-х годов: смешные по современным меркам вставки из текста с устаревшим шрифтом, общая стилистика и местами размытая картинка позволяют ненадолго вернуться в прошлое и вспомнить, какими были первые клипы на MTV и других музыкальных каналах. Мужской половине зрителей приятно то, что даже в довольно забавном видеоролике Анна Седокова не растеряла свою сексуальность.

Если вы вдруг пропустили важную новость — 90-е годы снова в тренде! Последние клипы звезд российской эстрады полностью это подтверждают. Дима Билан и его «Пьяная любовь», Ольга Бузова и «Лайкер», Монеточка с одноименной песней «90» и, конечно же, «Алые губы» Анны Седоковой. Подробней о стилистике тех лет можно прочитать в материале Teleprogramma.pro.

Певица рассказала нашему корреспонденту, с каким вниманием ее команда подошла к созданию клипа:

«На самом деле, хорошие 90-е тоже нужно уметь сделать. Например, у нас в «Алых губах» работал один из самых модных аранжировщиков. Мы достали специальную гитару из 1988 года, попросили гитариста, который родился позже, чем в первый раз сыграли такую музыку. И постарались полностью передать манеру того времени. И еще хочу вам сказать. Почему 90-е? Потому что тогда все умели отдыхать, как мне кажется. И плясали до упада. И сейчас, я думаю, всем хочется веселья, праздника и просто танцевать до потери сознания, как поется в моей песне!» — рассказала Анна

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

90-еАнна Седоковаклип
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сексуальные 90-е: Анна Седокова выпустила провокационный клип
Интересно?
Поделись с друзьями: