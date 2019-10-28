«Где ты?»: Андрей Григорьев-Апполонов объявил в розыск фанатку

Певец, который недавно развелся, поделился архивным видео со своей поклонницей.

Андрей Григорьев-Апполонов не устает время от времени вспоминать о первых годах своей певческой карьеры и славы. В своем микроблоге он разместил ностальгическое видео, снятое 19 лет назад.

В ролике корреспондент канала РТР берет интервью у юной поклонницы группы «Иванушки International». «Мой самый любимый — это Андрей Григорьев-Апполонов. Желаю ему всего самого хорошего. Андрей, рыжуля мой, лапочка», — восторженно обращается к кумиру фанатка.

Артист очень эмоционально прокомментировал видео. «Кто ты, где ты? Любишь ещё меня?» — обратился он к поклоннице. Григорьев-Апполонов отметил, что видео было снято в 2000 году в магазине «Мелодия» на Новом Арбате на презентации видеофильма группы под названием «Сказка про Иванушек».

Поклонницы тут же стали вспоминать о том, как пытались связаться с кумиром, но он не отвечал. «Помню, писала вам письмо в 1998 году! А ответа не было, плакала», — призналась она. В ответ Андрей Григорьев-Апполонов пожелал женщине счастья. «Для этого нужно было подождать всего-то 21 год», — пошутила поклонница.