ЗВЕЗДЫ

Рудова наняла адвоката Добровинского после скандальной программы Малахова

Актриса заявила, что больше не будет комментировать информацию, которая прозвучала в шоу «Прямой эфир».

Рудова наняла адвоката Добровинского после скандальной программы Малахова
Наталья Рудова. Фото: Михаил Фролов/КП

Наталья Рудова продолжает высказываться по поводу нашумевшего выпуска программы «Прямой эфир», посвященного «разоблачению» звезд шоу-бизнеса и социальных сетей. Однако, похоже, актриса решила перейти от слов к делу. 

Андрей Малахов
Андрей Малахов. Фото: Владимир Веленгурин/КП

На своей странице в Instagram Рудова опубликовала объемный пост, посвященный передаче. Она заявила, что ведущий Андрей Малахов «перешел все границы». По словам Рудовой, он смешал в передаче «людей с низкой социальной ответственностью» и порядочных героинь, способы заработка которых не вызывают сомнений. Актриса также упомянула, что много лет назад Малахов лично предлагал познакомить ее с олигархом, на что она ответила отказом.

Рудова добавила, что Малахов снабдил рассказ «откровенной клеветой и двусмысленными выражениями», которые, по ее мнению, порочат героев программы. Отдельно Наталья обратилась к СМИ с призывом более тщательно обдумывать заголовки и тексты материалов и телесюжетов. 

Однако самое важное заявление Рудова приберегла на конец поста. Она заявила, что отныне ее интересы будет представлять известный адвокат Александр Добровинский. По всем вопросам актриса требует обращаться непосредственно к нему. «Больше я комментировать эту ситуацию не буду!» — заявила Наталья. 

Александр Добровинский будет защищать интересы актрисы
Александр Добровинский будет защищать интересы актрисы. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Кроме того, Рудова разместила в своем микроблоге ссылку на петицию, призывающую закрыть программу «Прямой эфир». 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр ДобровинскийАндрей МалаховНаталья Рудовапрограмма «Прямой эфир»
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Рудова наняла адвоката Добровинского после скандальной программы Малахова
Интересно?
Поделись с друзьями: