Рудова наняла адвоката Добровинского после скандальной программы Малахова

Актриса заявила, что больше не будет комментировать информацию, которая прозвучала в шоу «Прямой эфир».

Наталья Рудова продолжает высказываться по поводу нашумевшего выпуска программы «Прямой эфир», посвященного «разоблачению» звезд шоу-бизнеса и социальных сетей. Однако, похоже, актриса решила перейти от слов к делу.

На своей странице в Instagram Рудова опубликовала объемный пост, посвященный передаче. Она заявила, что ведущий Андрей Малахов «перешел все границы». По словам Рудовой, он смешал в передаче «людей с низкой социальной ответственностью» и порядочных героинь, способы заработка которых не вызывают сомнений. Актриса также упомянула, что много лет назад Малахов лично предлагал познакомить ее с олигархом, на что она ответила отказом.

Рудова добавила, что Малахов снабдил рассказ «откровенной клеветой и двусмысленными выражениями», которые, по ее мнению, порочат героев программы. Отдельно Наталья обратилась к СМИ с призывом более тщательно обдумывать заголовки и тексты материалов и телесюжетов.

Однако самое важное заявление Рудова приберегла на конец поста. Она заявила, что отныне ее интересы будет представлять известный адвокат Александр Добровинский. По всем вопросам актриса требует обращаться непосредственно к нему. «Больше я комментировать эту ситуацию не буду!» — заявила Наталья.

Кроме того, Рудова разместила в своем микроблоге ссылку на петицию, призывающую закрыть программу «Прямой эфир».