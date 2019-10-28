Прогулка с сыном заставила Влада Топалова разрыдаться

Певец опубликовал трогательное видео, на котором гуляет с малышом. По словам отца, он не может сдерживать слез и улыбки одновременно.

Влад Топалов и Регина Тодоренко стали родителями меньше года назад. Однако, в отличие от многих других звездных родителей, они не скрывают ни пол, ни возраст, ни имя своего ребенка, а, напротив, с радостью делятся счастливыми моментами.

На своей странице в Instagram Топалов опубликовал видео, снятое на прогулке с маленьким Майклом, как называют его родители. В ролике Влад, одетый в спортивную куртку и белую шапку, подбрасывает малыша под романтичную мелодию. «Нет слов у меня к этому видео….. рыдаю и улыбаюсь одновременно!» — признался Топалов в описании к посту.

больше по теме Влад Топалов высказался о толстяках и бодипозитиве Певец признался, что не в восторге от своего внешнего вида и собирается исправить ситуацию.

Подписчики артиста живо отреагировали на ролик. «На это можно смотреть бесконечно», «Папа и сыночек!!! Как же мило!!!», «Сентиментальный, любящий своего первенца папуля!!!! Приятно смотреть на вас», — поделились поклонники своими впечатлениями.