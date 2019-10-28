ЗВЕЗДЫ

Прогулка с сыном заставила Влада Топалова разрыдаться

Певец опубликовал трогательное видео, на котором гуляет с малышом. По словам отца, он не может сдерживать слез и улыбки одновременно.

Прогулка с сыном заставила Влада Топалова разрыдаться
Влад Топалов. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Влад Топалов и Регина Тодоренко стали родителями меньше года назад. Однако, в отличие от многих других звездных родителей, они не скрывают ни пол, ни возраст, ни имя своего ребенка, а, напротив, с радостью делятся счастливыми моментами. 

На своей странице в Instagram Топалов опубликовал видео, снятое на прогулке с маленьким Майклом, как называют его родители. В ролике Влад, одетый в спортивную куртку и белую шапку, подбрасывает малыша под романтичную мелодию. «Нет слов у меня к этому видео….. рыдаю и улыбаюсь одновременно!» — признался Топалов в описании к посту. 

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Подписчики артиста живо отреагировали на ролик. «На это можно смотреть бесконечно», «Папа и сыночек!!! Как же мило!!!», «Сентиментальный, любящий своего первенца папуля!!!! Приятно смотреть на вас», — поделились поклонники своими впечатлениями. 

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Влад Топаловдети звездРегина ТодоренкоРегина Тодоренко и Влад Топалов
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Прогулка с сыном заставила Влада Топалова разрыдаться
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