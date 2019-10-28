Бадоева рассказала, какой напиток пьют в Италии сразу после операции

Телеведущая призналась, что не может прожить дня без бодрящего напитка и поделилась историей о знакомом итальянце.

Жанна Бадоева не только делится со своими подписчиками впечатлениями от поездок по городам мира. Она также любит поразмышлять о различных сторонах нашей жизни, предпочтениях и вкусах. На этот раз в своем микроблоге звезда завела разговор о кофе.

Бадоева призналась, что каждый ее день начинается с чашки кофе. При этом местонахождение не имеет значения. Она отметила, что итальянцы считают кофе обязательной частью дневного рациона. «Если итальянцу сказать, что кофе не полезен и его надо заменить на чай или воду, то он воспримет эту рекомендацию как шутку», — заметила Бадоева.

Жанна поделилась историей о своем знакомом из Италии, который перенес операцию на сердце. Он спросил врача, стоит ли ему ограничить себя в кофе. На это доктор сказал: «Ты с ума сошел! Конечно, нет! 2-3 чашки в день ‒ это нормально».

Сама Бадоева признается, что солидарна с итальянским врачом. По ее словам, если кофе повышает ее настроение, она продолжит его пить.