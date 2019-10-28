Шутки плохи: разозлившаяся Ивлеева отработала приемы самообороны

Популярный блогер Настя Ивлеева опубликовала очередное эпатажное видео. На этот раз она снялась один на один с боксерской грушей. Нет, девушка не надела перчатки, как Мария Захарова. Она пыталась расцарапать груше «лицо», забить ее пощечинами и напугать своим ярко-красным маникюром.

«Слева — я! Справа — понедельник! — прокомментировала ролик Анастасия. — Бодритесь и покажите этому дню, кто здесь «батя».

Ивлеева показала себя неистовым бойцом. На самом деле, ей есть на кого злиться. Недавно девушка прочла статью о популярных отечественных видеоблогерах в журнале «ОК». Ее фамилия там, естественно, тоже была, только рядом с ней стояло имя Наталья. Назвав журналистов бестолковыми, звезда Интернета ушла грустить под песню Шуфутинского «Натали».