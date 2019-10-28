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Какая боль: Джейсон Момоа надел клипсы на соски

Актер снялся в популярном юмористическом шоу.

Какая боль: Джейсон Момоа надел клипсы на соски
Джейсон Момоа - не только брутальный мужик, но и в моде разбирается. Фото: ImagePressAgency/face to face

26 октября голливудский актер Джейсон Момоа (он же Кхал Дорого, он же Аквамен) выступил на популярном американском шоу Saturday Night Live. В Instagram звезда экрана поблагодарил создателей программы за приглашение, а также в большом количестве выложил фото и видео главного атрибута, с которым он появился на передаче.

В шоу брутальный Джейсон сыграл манерного модника, поэтому появился в кадре в шубке с леопардовым принтом на голое тело. Чуть позже он продемонстрировал и то, что было под этой одеждой, а именно — драгоценные клипсы, которые актер прикрепил себе на соски. Украшение так понравилось звезде, что он выложил его в Instagram во всех ракурсах, в том числе и на себе.

«Величайшее шоу в мире, я всегда буду влюбленным фанатом этой удивительной команды», — написал актер в свежем посте.

Однако фотографий с клипсами на сосках выложил всё равно больше, чем селфи с создателями любимого телепроекта.

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Какая боль: Джейсон Момоа надел клипсы на соски
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