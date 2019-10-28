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Вечеринка с маской и ошейником: дочь Сафонова поделилась провокационным снимком

Анастасия Сафонова опубликовала в своем микроблоге фото с новоиспеченным мужем.

Вечеринка с маской и ошейником: дочь Сафонова поделилась провокационным снимком
Кирилл Сафонов. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Дочь актера Кирилла Сафонова вышла замуж около месяца назад. Свадьба Анастасии и ее избранника, ирландского предпринимателя Стивена Мерфи, прошла в Израиле. Как показала девушка, брачная жизнь у молодоженов проходит отнюдь не скучно. 

Анастасия Сафонова с мужем
Анастасия Сафонова с мужем. Фото: instagram.com/anastasiasaf

На своей странице в Instagram Анастасия разместила несколько фотографий, на которых предстала в несколько необычном образе. На девушке черная латексная маска, ошейник и поводок. При этом его держит в руках супруг Анастасии. 

Как выяснилось, фотографии были сделаны на вечеринке, посвященной Хэллоуину, а костюмы в стиле БДСМ — лишь часть образа. Один из снимков Анастасия подписала так: «Если ваш брак скучен, вы что-то делаете неправильно».

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Анастасия СафоноваБДСМдети звездКирилл СафоновкостюммаскарадХэллоуин
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Вечеринка с маской и ошейником: дочь Сафонова поделилась провокационным снимком
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