Вечеринка с маской и ошейником: дочь Сафонова поделилась провокационным снимком

Дочь актера Кирилла Сафонова вышла замуж около месяца назад. Свадьба Анастасии и ее избранника, ирландского предпринимателя Стивена Мерфи, прошла в Израиле. Как показала девушка, брачная жизнь у молодоженов проходит отнюдь не скучно.

На своей странице в Instagram Анастасия разместила несколько фотографий, на которых предстала в несколько необычном образе. На девушке черная латексная маска, ошейник и поводок. При этом его держит в руках супруг Анастасии.

Как выяснилось, фотографии были сделаны на вечеринке, посвященной Хэллоуину, а костюмы в стиле БДСМ — лишь часть образа. Один из снимков Анастасия подписала так: «Если ваш брак скучен, вы что-то делаете неправильно».