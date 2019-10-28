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«Связей у нее нет»: Пьеха опроверг слухи о помощи бабушки в карьере

Певец дал юбилейный концерт в Москве, после чего рассказал журналистам о своем успехе на эстраде.

«Связей у нее нет»: Пьеха опроверг слухи о помощи бабушки в карьере
Стас Пьеха. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Стас Пьеха с помпой отметил юбилей своей творческой деятельности. Концерт в честь 15-летия на сцене артист провел в Кремлевском дворце. Среди прочих композиций Стас исполнил немало песен своей знаменитой бабушки. 

Стас Пьеха подчеркивает, что всего добился сам
Стас Пьеха подчеркивает, что всего добился сам. Фото: Олег Золото/КП

Именно об Эдите Пьехе певец и поговорил с журналистами за кулисами. Пьеха признался порталу Дни.ру, что приглашал бабушку на юбилейный концерт, однако в силу возраста певица не смогла приехать на выступление внука. Тем не менее, артист сообщил, что был на ее дне рождения и собирается на концерт в декабре. 

Стас так же поспешил отмести все сомнения в том, что сам достиг успеха. Он вспомнил, что многие подозревали, будто его бабушка помогла ему в карьере. Он заметил, что у Эдиты Станиславовны нет пресловутых денег, которыми она якобы спонсировала его продвижение. По словам исполнителя, она всю жизнь «за копейки» работала в Литконцерте. 

Эдита Пьеха
Эдита Пьеха. Фото: Александр Глуз/КП

Он также заметил, что бабушка не могла помочь ему полезными знакомствами. «Связей у нее никаких нет — артиста тогда выбирал народ», — заявил Пьеха. Он добавил, что Эдита Станиславовна так и не смогла влиться в современный шоу-бизнес, оставшись самостоятельной единицей.

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Государственный Кремлевский Дворецграндиозный концертСтас ПьехаЭдита Пьехаюбилейный концерт
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«Связей у нее нет»: Пьеха опроверг слухи о помощи бабушки в карьере
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